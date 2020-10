PlayStation 5: il suono di avvio svelato da... Burger King?

Nella notte i profili social di Burger King hanno diffuso un brevissimo spot nel quale si vede la mascotte della celebre catena di fast food aprire un sacchetto di carta... quest'ultimo però sembra contenere una sorpresa.

Al post di hamburger, bibite e patatine dalla busta fuoriesce una luca azzurra con un suono che sembrerebbe essere il suono di startup di PlayStation 5. Il profilo ufficiale PlayStation su Twitter e Instagram ha ricondiviso la clip utilizzando alcune emoticon per far capire di prestare molta attenzione proprio all'audio del teaser...

I due colossi sembrano pronti ad una collaborazione, con Burger King che potrebbe offrire particolari ricompense digitali per ogni menu acquistato come parte della campagna di marketing di PlayStation 5, si tratta però solamente di ipotesi, certo è che la ricondivisione da parte di Sony non è ovviamente casuale.

Secondo alcuni rumor, questa settimana arriveranno nuovi dettagli su PlayStation 5, i giocatori sono ansiosi di vedere l'interfaccia della console in azione e il suono di startup "spoilerato" da Burger King potrebbe essere proprio il primo passo in tal senso. Ne sapremo di più nei prossimi giorni (probabilmente il 15 ottobre, data che si intravede alla fine della clip) intanto fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di una possibile collaborazione tra PlayStation e BK.