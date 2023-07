PlayStation 5 supera 40 milioni di console vendute, Sony ringrazia i giocatori

Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto e superato quota 40 milioni di console vendute dal lancio, avvenuto in tutto il mondo nel novembre 2020. Per l'occasione, Jim Ryan ha condiviso un messaggio di ringraziamento per la community.

"Abbiamo lanciato PlayStation 5 a novembre 2020 e il mondo si trovava in una condizione del tutto diversa rispetto a quando avevamo annunciato la console nel 2019. Nonostante le sfide senza causate dal COVID, i nostri team e i nostri partner hanno lavorato per far arrivare PS5 in tempo. Abbiamo continuato a fronteggiare venti avversi con la pandemia e ci sono voluti mesi prima che le catene di approvvigionamento si normalizzassero in modo da avere scorte a sufficienza per tenere il passo della domanda. Ma ora l'offerta di PS5 è ben rifornita, e la domanda viene finalmente soddisfatta."

Sony ricorda poi come PS5 sia stata lanciata con la miglior lineup nella storia di PlayStation (con giochi come Demon's Souls e Sackboy Una Grande Avventura) e ad oggi sono disponibili oltre 2.500 videogiochi per PS5, senza dimenticare una vasta gamma di accessori come i controller DualSense e DualSense Edge, le cuffie wireless Pulse 3D e le cover per PS5, ai quali si aggiunge la periferica PlayStation VR2 che proietta PlayStation 5 nel mondo della Realtà Virtuale.

Con il supporto dei fan PlayStation, conclude Jim Ryan "abbiamo raggiunto il traguardo di 40 milioni di PS5 vendute ai giocatori dal lancio. Un ringraziamento sentito va alla nostra community, senza di voi questo risultato sarebbe stato un compito impossibile."