PlayStation 5 supera quota un milione di console vendute in Giappone

Nonostante la scarsa reperibilità, PlayStation 5 sta vendendo discretamente anche in Giappone e proprio questa settimana la console Sony ha tagliato il traguardo del milione di console distribuite dal lancio, stando ai numeri diffusi da Famitsu.

Al 5 settembre PS5 ha piazzato 1.012.656 pezzi in Giappone, nello specifico 847,421 PlayStation 5 Standard e 165,235 PlayStation 5 Digital Edition, la scorsa settimana la console ha venduto 15,580 unità (PS5) e 1,495 unità (PS5 Digital).

Uscita il 12 novembre 2020 in Giappone, PlayStation 5 ha impiegato 43 settimane per raggiungere quota un milione di console vendute nel paese del Sol Levante, ad oggi il videogioco più venduto per PS5 in Giappone è Resident Evil Village con 67.000 copie distribuite da maggio.

Per fare un paragone, PlayStation 4 ha raggiunto il tetto del milione di console distribuite in Giappone nel gennaio 2015, undici mesi dopo il lancio avvenuto nel febbraio 2014, con qualche mese di ritardo rispetto al debutto in Europa e Nord America nel novembre 2013.

PlayStation 5 (così come Xbox Series X) soffre ancora oggi della scarsità di scorte, problemi produttivi e distributivi impediscono a Sony di rifornire adeguatamente i rivenditori in tutto il mondo, dal lancio a novembre PS5 ha piazzato oltre dieci milioni di console, numeri che secondo gli analisti sarebbero ben più alti senza le problematiche citate.