PlayStation 5 supererà Xbox Series X con un rapporto di 2:1, secondo le ultime analisi

La società di ricerca DFC Intelligence, specializzata nell'industria dei videogiochi, ha condiviso un nuovo report aggiornato sulla previsione di vendita delle console next-gen. Stando alle analisi PlayStation 5 supererà Xbox Series X con un rapporto di circa due a uno.

Il report analizza le previsioni di vendita di tutte le console fino al 2024, concentrandosi in particolare sulla sfida tra Sony e Microsoft. Secondo gli analisti "Negli ultimi mesi è diventato chiaro che Sony e Microsoft stanno perseguendo strategie molto diverse nel settore dei videogiochi. Il risultato più probabile è che la prossima PlayStation 5 supererà in modo significativo Xbox Series X. Tuttavia, Microsoft potrebbe avere il piano di battaglia a lungo termine vincente. Le ultime previsione per le console di DFC Intelligence segnano la prevalenza di PS5 su Xbox Series X con un rapporto 2:1. La PS5 potrebbe inoltre essere il terzo sistema di gioco Sony a superare i 100 milioni di unità vendute".

L'analisi prosegue: "Microsoft sta facendo del suo meglio con Xbox Series X ma gli ultimi mesi hanno rivelato che la società è troppo indietro rispetto a Sony. La preferenza dei consumatori per il marchio è indirizzata verso PlayStation. Come componente hardware non c'è nulla che Xbox Series X possa fare per cambiare questa percezione. Sony è anche una potenza globale nel campo dei videogiochi. Microsoft è forte solo sui mercati di lingua inglese. Xbox non è presente in Giappone ed è debole in Europa. La forza di Sony nella distribuzione dell'elettronica di consumo è troppo forte per essere superata da Microsoft, nonostante gli sforzi degli ultimi 20 anni".

L'analisi presenta tuttavia degli elementi positivi per Microsoft. La strategia scelta da Redmond, che consiste nello slegare il marchio Xbox dalla mera console, potrebbe in futuro ribaltare il risultato. Secondo gli analisti infatti la strategia di Sony punta al breve termine e alle vendite dell'hardware mentre quella di Microsoft a lungo termine è indirizzata ai servizi e ad un pubblico potenzialmente più ampio. Nonostante le vendite hardware di Xbox Series X vengano previste come "decenti", Microsoft potrebbe essere ripagata sul lungo periodo.

Anche lo sviluppatore capo di Final Fantasy XV, Wan Hazmer, ha recentemente espresso la propria opinione sulle console next-gen, sottolineando l'importanza dell'esperienza utente.