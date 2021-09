PlayStation 5 supporta gli SSD più grandi di 4TB oppure no?

Come noto, l'aggiornamento di settembre per PS5 ha introdotto il pieno supporto per gli SSD, dopo l'installazione del firmware 21.02-04.00.00.42-00.00.00.0.1 la console Sony sarà pienamente compatibile con le unità a stato solido... ma qual è la capienza massima supportata?

Gli SSD da usare su PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition non possono superare la capienza di 4 TB, come evidenziato anche nelle caratteristiche degli SSD compatibili con PS5:



PS5: requisiti SSD

Interfaccia SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4

Dimensioni con dissipatore: fino a 25 mm

Lunghezza: 30/40/60/80/110 mm

Profondità: fino a 11.25 mm

Velocità di lettura 5.500 MB/s o superiore

Tipo di presa: Presa 3 (Key M)

Capienza supportata: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB o 4 TB

Al momento non è dunque possibile utilizzare unità SSD più grandi di 4 Terabyte,, inoltre parliamo di unità in vendita a prezzi ancora piuttosto elevati e non alla portata di tutte le tasche.Su Everyeye.it trovate anche la guida per installare l'SSD su PlayStation 5 e la guida con i passi da seguire per installare o spostare giochi da PS5 a SSD così da risparmiare spazio nell'unità principale. Ricordatevi che per abilitare la compatibilità con questo tipo di supporto è necessario, disponibile dal 15 settembre 2021.