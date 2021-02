PlayStation 5 supporta la tecnologia FreeSync?

FreeSync è una tecnologia in dotazione a diversi monitor e televisori sul mercato che permette alla gpu di un pc e al monitor stesso di comunicare tra loro per sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display (misurata in Hertz) con i frame elaborati dalla GPU.

La console di nuova generazione di Sony, PlayStation 5 è dotata di porte HDMI 2.1, attraverso le quali è possibile collegare un monitor che utilizza porte con lo stesso standard. HDMI 2.1 è infatti uno degli elementi necessari per godere appieno del salto generazionale, poiché permette la trasmissione del segnale video a 4K e 120 fps, oppure fino ad una risoluzione 8K ad un frame rate massimo di 60 fps. Oltre a questo, lo standard HDMI 2.1 permette anche di sfruttare le più recenti tecnologie in termini di trasmissione video, tra le quali figura anche il Variable Refresh Rate (VRR), una soluzione che agisce in maniera del tutto simile al FreeSync ma contemporaneamente ne evolve e migliora le caratteristiche. Il VRR richiede specificamente porte e cavi di tipo HDMI 2.1 per poter essere utilizzato, e questo è uno dei motivi per cui potreste propendere verso l’utilizzo di un pannello con porte HDMI 2.1 piuttosto che HDMI 2.0 da utilizzare insieme alla vostra PlayStation 5.

Al momento quindi Playstation 5 non supporta direttamente FreeSync (né tantomeno G-Sync): per sopperire a questa mancanza, però, la console di nuova generazione di Sony sfrutta le innovazioni tecnologiche apportate dallo standard HDMI 2.1 per dare l'opportunità agli utenti di utilizzare il VRR su PS5, a patto di avere un monitor o un televisore con una porta HDMI 2.1 compatibile.