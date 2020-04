PlayStation 5: per gli sviluppatori di Dying Light 2 il DualSense sarà rivoluzionario

In attesa di saperne di più su PlayStation 5, la community ha mostrato il proprio entusiasmo per il nuovo controller che accompagnerà la console di casa Sony. Tymon Smektala, capo progettista di Techland, ha espresso il proprio parere sul DualSense.

Intervistato dai colleghi di PushSquare, Tymon Smektala, capo progettista di Techland attualmente al lavoro su Dying Light 2, ha espresso le proprie impressioni sul controller DualSense che accompagnerà la nuova PlayStation 5: "Lo adoro assolutamente. Ha un design straordinario, futuristico proprio come dovremmo aspettarci nel 2020, i tempi fantascientifici in cui viviamo. Per quanto riguarda la forma dobbiamo vedere come si adatterà alle mani ma guardandolo ottengo sensazioni positive. Penso che abbia la possibilità di diventare tra i migliori di sempre, abbastanza grande ma pulito e funky allo stesso tempo".

Smektala ha poi parlato delle caratteristiche che contraddistinguono il DualSense: "Penso che il feedback tattile e i trigger adattivi possano essere un vero e proprio cambio di approccio, molto più di quanto le persone si aspettino. Sono curioso sulla solidità generale della cosa. Sembra così elegante ma mi chiedo se sopravviverà alle cadute accidentali. Ma tutto sommato, anche se so che le opzioni iniziali sono state varie, per me è assolutamente fantastico".

Nell'attesa di provare con mano, i giocatori di tutto il mondo si affidano alle parole dei vari sviluppatori. Intanto, nella giornata di oggi è spuntato il brevetto del sistema di dissipazione del calore di PlayStation 5.