PlayStation 5 e Switch dominano in UK nel 2021, Xbox Series X/S rincorrono

Come se la sono cavata PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch nel Regno Unito nel corso del 2021? Abbastanza bene, almeno stando agli ultimi dati diffusi da GFK e analizzati attentamente da Christopher Dring di GamesIndustry.

Lo scorso anno Sony ha venduto 1.2 milioni di PS5 e PS5 Digital in Gran Bretagna, stessa cifra venduta dalle console della famiglia Switch mentre Xbox Series X e Xbox Series S si fermano a 800.000 pezzi cumulativi. Per quanto riguarda il mercato fisico, sono stati venduti sette milioni di giochi per Switch, 3.7 milioni di giochi per PS4, 2 milioni di giochi per PS5, 1.5 milioni di giochi Xbox One e 600 giochi per Xbox Series X.

FIFA 22 è stato il gioco più venduto del 2021 in UK con 2.338.778 copie vendute (il 60% in formato digitale) a seguire troviamo Call of Duty Vanguard con 975.339 copie e Grand Theft Auto V 967.242 copie vendute, il blockbuster di Rockstar Games continua a macinare numeri come un videogioco di recente uscita a oltre otto anni dal lancio.

A ridosso del podio segnaliamo FIFA 21 con 602.000 copie, Mario Kart 8 Deluxe con 599.881 copie e Call of Duty Black Ops Cold War con 549.490 copie vendute. In ventesima posizione Marvel's Guardians of the Galaxy con 192.576 unità.