PlayStation 5: tenerla in verticale sarebbe pericoloso secondo alcuni esperti

Mentre l'avvento del CES 2023 ha fatto pensare che potesse esservi in arrivo l'annuncio del nuovo modello di Playstation 5, le ultime ore sono state condite anche dalle dichiarazioni di alcuni negozi di riparazione, i quali ritengono che la struttura di progettazione di PlayStation 5 possa essere per la stessa macchina da gioco.

Nel dettaglio, ciò che avrebbe scaturito le importanti affermazioni di alcuni negozi di riparazione sarebbe lo stand verticale di PlayStation 5, il quale potrebbe causare dei danni irreparabili. Quelle che sembrerebbero delle denunce di un grave difetto strutturale, però, si traducono a conti fatti come una possibilità alquanto improbabile, il che non costituisce un reale problema - almeno per il momento - per tutti i possessori di una PS5.

Tuttavia, gli stessi negozi di riparazione di cui sopra sostengono che l'efficienza del sistema di raffreddamento a metallo liquido per l'APU possa essere compromessa nel caso in cui vi sia un danneggiamento alla guarnizione della PlayStation 5. Ciò nonostante, la stessa architettura della piattaforma ideata da Sony fa sì che la forza di gravità non sia in grado di riversare - in condizioni normali - il contenuto del sistema di raffreddamento sulla componentistica interna.

Ciò nonostante, un'eventuale problematica riscontrata dal danneggiamento della guarnizione o dallo stesso sistema di raffreddamento potrebbe essere in grado di produrre dei malfunzionamenti: si parla, nel dettaglio, di ventole rumorose e spegnimenti automatici della console a causa del surriscaldamento della stessa, anche se si tratta di problematiche inesistenti al momento (mancano infatti delle testimonianze di utenti che segnalano un danneggiamento di questo tipo).

Le analisi degli esperti del settori indicano però la possibilità che si verifichino gravi danni: qualora il liquido interno al sistema di raffreddamento per l'APU dovesse riversarsi sulle componenti interne, i cortocircuiti che seguirebbero potrebbero danneggiare definitivamente la scheda madre. Intanto, però, nessuna delle 30 milioni di unità di PlayStation 5 vendute sembrerebbe soffrire di tali problematiche.