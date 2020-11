PlayStation 5, test sulle temperature: quanto scalda la console?

Il tempo trascorso con PlayStation 5 ha consentito alla nostra redazione di condurre le prove più disparate, non solo sui giochi e le funzionalità di console, ma anche su aspetti più tecnici come i consumi, la rumorosità e la temperatura di esercizio.

Per quanto concerne la temperatura, abbiamo effettuato diverse prove con un termoscanner navigando nella dashboard ed eseguendo i titoli a nostra disposizione, osservando inoltre il tempo che il sistema impiega a raffreddarsi per ritornare alla temperatura di idle dopo una sessione di gioco piuttosto intensa.

PlayStation 5: temperature di esercizio e cooldown

Dashboard : circa 38°C

: circa 38°C Astro's Playroom : circa 50°C

: circa 50°C Marvel's Spider-Man Miles Morales a 60fps : circa 53°C

: circa 53°C DOOM Eternal : circa 41°C

: circa 41°C Cooldown (tempo per tornare alla temperatura della dashboard): circa 10 minuti

Dalle nostre rilevazioni è emerso che PS5 è piuttosto esigente in termini di assorbimento di potenza, specialmente quando a girare sono due giochi next-gen, Marvel's Spider-Man Miles Morales (~53°C) e Astro's Playroom (50°C). Quando in esecuzione ci sono dei titoli provenienti dalla scorsa generazione - in questo caso DOOM Eternal, ancora privo di una patch di aggiornamento - le temperature si mantengono su valori tutto sommato contenuti (~41°C), che si discostano solamente di qualche grado da quelli registrati nella dashboard (~38°C). Piuttosto interessante anche il valore di cooldown ottenuto: dopo una sessione di gioco piuttosto intensa, la temperatura ha impiegato circa dieci minuti a ritornare ai valori tipici della dashboard.

PS4 Pro: temperature di esercizio e cooldown

Dashboard : circa 39,5°C

: circa 39,5°C DOOM Eternal : circa 59°C

: circa 59°C Cooldown (tempo per tornare alla temperatura della dashboard): circa 19 minuti

Per contestualizzare al meglio i dati, abbiamo ben pensato di metterli a confronto con quelli rilevati su PlayStation 4 Pro. Come potete vedere voi stessi, sebbene non ci siano grosse differenze tra le temperature di esercizio nella dashboard, lo stesso non può dirsi del calore generato durante l'esecuzione del medesimo gioco, in questo caso DOOM Eternal: PlayStation 5 riesce a farlo girare in retrocompatibilità senza particolari patemi e senza superare i 41°C. PlayStation 4 Pro, invece, si riscalda fino ad arrivare a 59°C, una temperatura anche più alta di quella generata da PS5 mentre esegue dei giochi prettamente next-gen. Maggiore anche il tempo di cooldown: dopo una sessione di gioco PS4 Pro impiega 19 minuti a tornare alla temperatura tipica della dashboard, quasi il doppio di PS5.

Per maggiori dettagli sulla nuova console di Sony, vi invitiamo a leggere la nostra approfondita recensione di PS5. Già che ci siete, potete mettere a confronto questi dati con quelli relativi alle temperature di Xbox Series X.