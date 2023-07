Quali sono i migliori giochi per PS5? La top 40 votata dalla community PlayStation

Come rivelato da Sony sulle pagine del PlayStation Blog, PlayStation 5 ha superato le 40 milioni di console vendute in tutto il mondo, con il colosso nipponico che ha dunque ringraziato i giocatori per il supporto dimostrato in questi anni. A margine c'è anche una nota interessante sui giochi preferiti dalla community.

Come spiegato dal PlayStation Blog, "dal lancio di PS5, i giocatori hanno goduto di una selezione di fantastici titoli, che dimostrano quanto i videogiochi sappiano essere profondi e creativi come qualsiasi altro mezzo di intrattenimento", per poi procedere a rivelare la Top 40 dei giochi preferiti dagli utenti PS5, con dati aggiornati a luglio 2023:

Astro's Playroom

Bugsnax

Call of Duty Modern Warfare II

Cult of the Lamb

Dead Space Remake

Death's Door

Deep Rock Galactic

Demon's Souls Remake

Disco Elysium The Final Cut

Doki Doki Literature Club

Elden Ring

Fall Guys Ultimate Knockout

FIFA 23

Final Fantasy XVI

Five Nights at Freddy's Security Breach

Ghost of Tsushima Director's Cut

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Hades

Hitman III

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Humanity

Inscryption

It Takes Two

Kena Bridge of Spirits

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Returnal

Sifu

Skater XL

Star Wars Jedi Survivor

Stray

Tales of Arise

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge

The Last of Us Parte I

Worms Rumble

Cosa ne pensate dei 40 nomi più votati dalla community PlayStation, siete d'accordo o ci sono mancanze rilevanti? Ricordiamo intanto che sono in arrivo 13 giochi imperdibili su PS5 sempre secondo il PS Blog, come Marvel's Spider-Man 2 e Avatar Frontiers of Pandora.