PS5 disponibile su Amazon Italia in anticipo ma non è possibile acquistarla!

La febbre da PlayStation 5 ha colpito anche Amazon Italia: il celebre rivenditore ha annunciato nei giorni scorsi che alle 13:00 torneranno disponibili nuove unità di PS5, tuttavia la console è comparsa in anticipo nel database, anche se al momento provando ad acquistarla si riceve un messaggio di errore.

Provando ad aprire le pagine di PS5 su Amazon.it e PlayStation 5 Digital Edition su Amazon ci imbattiamo in un messaggio di errore: "Cerchi qualcosa in particolare? Siamo spiacenti. L'indirizzo web inserito non è una pagina funzionante sul nostro sito."

Provando a cercare manualmente PlayStation 5 e PS5 Digital è possibile trovare entrambe le console ma come detto al momento le singole pagine non funzionano, oltretutto l'edizione digital ha un prezzo di listino di 999.99 euro, un semplice placeholder in attesa dell'apertura effettiva delle vendite.

Il nostro consiglio è quello di mettere i link qui sotto tra i preferiti e visitarli regolarmente nel corso della mattinata, non sappiamo se Amazon anticiperà l'apertura delle nuove vendite o se le console saranno disponibili dalle 13:00 come annunciato, continueremo a monitorare la situazione.

PlayStation 5 su Amazon

PlayStation 5 esce oggi in Italia, voi siete riusciti ad entrare in possesso della nuova console Sony o siete ancora in attesa di poterla acquistare?