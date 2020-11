PlayStation 5 torna su Amazon, nuove scorte in vendita dalle 13:00

Come anticipato a inizio settimana, Amazon Italia ha a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition in vendita dalle 13:00 di oggi, giovedì 19 novembre, solo fino ad esaurimento scorte.

Non sappiamo quante unità Amazon metterà in vendita e neanche quando queste verranno spedite ai clienti, in ogni caso potrebbe essere l'ultima occasione dell'anno per mettere mano sulla nuova console Sony, secondo varie fonti infatti ulteriori rifornimenti arriveranno solamente all'inizio del 2021. Nel momento in cui scriviamo PS5 e PS5 Digital non sono ancora disponibili su Amazon, alle 13:00 in punto aggiorneremo la notizia, per il momento vi lasciamo i link provvisori ma quasi certamente questi sono destinati a cambiare, in ogni caso non si sa mai, teneteli a portata di mano per ogni evenienza.

PlayStation 5 in vendita su Amazon

PS5 ha registrato il tutto esaurito sui siti di Euronics e Unieuro mentre il sito di Mediaworld è andato in tilt per le troppe richieste, non è chiaro nel corso della giornata altre unità torneranno disponibili presso i rivenditori italiani oppure no, alle 13:00 scopriremo come si comporterà Amazon per quanto riguarda questa seconda ondata di nuove disponibilità di PS5 e PlayStation 5 Digital Edition