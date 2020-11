PlayStation 5 torna disponibile a sorpresa su un negozio online italiano

A sorpresa in questi minuti lo store online di Monlick sembra avere nuove disponibilità di PlayStation 5, con la console pronta per essere preordinata e presumibilmente spedita nei prossimi giorni, anche se non ci sono indicazioni precise a riguardo.

Nel momento in cui scriviamo PS5 è in vendita su Monclick a 499.99 euro (link non tracciato) mentre PS5 Digital Edition costa 399.99 euro (link non tracciato), entrambi i modelli vengono segnalati come disponibili e possono essere messi nel carrello, la consegna espressa è gratuita.

Riguardo la spedizione non ci sono informazioni precise e non sappiamo se il rivenditore abbia le console già pronte da spedire o se stia aspettando il rifornimento del 19 novembre. In ogni caso leggendo tra le FAQ scopriamo che "dal momento della presa in carico della spedizione da parte del corriere (ritiro della spedizione presso il Centro Logistico) la consegna verrà effettuata entro 2 giorni lavorativi in tutta Italia."

PlayStation 5 sarà disponibile in Europa dal 19 novembre e lo stesso giorno i principali retailer internazionali riceveranno nuove scorte da vendere online, Sony ha infatti proibito di esporre e vendere la console nei negozi per evitare code e assembramenti e cercare così di salvaguardare la salute di clienti e commessi.