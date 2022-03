PS5 torna da GameStop: come acquistarla domani, mercoledì 30 marzo

Ad una settimana di distanza dalla stessa iniziativa, GameStop distribuirà nuovamente delle console PlayStation 5 nel corso di una speciale diretta che si terrà sul suo canale Twitch ufficiale. L'appuntamento è fissato alle ore 16:00 di domani, mercoledì 30 marzo.

Come annunciato tramite i profili social del retailer, PS5 sarà acquistabile nel corso di una diretta dedicata al recente esordio di Kirby e la Terra Perduta.

"Kirby è tornato! Scopriamone insieme il futuro della piccola creatura sferica, super icona di Nintendo! Sintonizzati in live su GS TV questo Mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle".

Come avrete notato dalla descrizione, PlayStation 5 (versione standard con lettore ottico) sarà acquistabile esclusivamente tramite bundle, e sarà quindi obbligatorio comprare anche accessori, gadget e altri prodotti che saranno inclusi nel pacchetto. Questo significa che il prezzo della console leviterà in maniera sensibile rispetto ai canonici 499 euro, e potrebbe persino raggiungere cifre come i 699 euro visti durante la scorsa settimana.

Al momento non è chiaro l'orario specifico in cui le vendite di PS5 saranno nuovamente aperte, e toccherà quindi seguire con attenzione la diretta che si terrà sul canale Twitch di GameStop a partire dalle ore 16:00 di domani.