PlayStation 5 torna da Mediaworld: nuovo stock in vendita oggi pomeriggio

Nuovi stock di PlayStation 5 sono in arrivo, si parte oggi con un restock sul sito di Mediaworld in programma alle 15:00 e che coinvolgerà solamente la Standard Edition con lettore ottico mentre PS5 Digital Edition sarà in vendita dal 21 settembre.

Il sito di riferimento è sempre games.mediaworld.it, il consiglio chiaramente è quello di collegarsi con largo anticipo (almeno 15 o 20 minuti prima) con l'obiettivo di guadagnare posizioni nella coda virtuale che si prospetta essere piuttosto numerosa.

Tenete a portata di mano i dati di login sul sito di Mediaworld e gli estremi della carta di credito o dell'account PayPal, questi gli unici due metodi di pagamento accettati per l'acquisto di PlayStation 5. Non è possibile procedere con l'ordine ed il ritiro il negozio ma solo con la spedizione a domicilio, inoltre ricordiamo che gli ordini doppi verranno cancellati automaticamente dal sistema.

Il 21 settembre sempre alle 15:00 (circa) la catena metterà in vendita anche PlayStation 5 Digital Edition, infine il 22 settembre anche Xbox Series X tornerà in vendita da Mediaworld, in uno dei rari drop della console Microsoft. Sicuramente una buona occasione per provare ad acquistare una nuova console next-gen, segnatevi date e orari per essere sicuri di non mancare all'appuntamento.