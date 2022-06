PlayStation 5 torna in vendita oggi da GameStop, nuovo drop di PS5 Standard

Come ogni mercoledì (o quasi) oggi pomeriggio PlayStation 5 Standard Edition tornerà in vendita da GameStop in versione Bundle, tutti i dettagli verranno svelati durante la nuova puntata di GS TV in onda a partire dalle ore 16:00.

Segui la diretta e afferra PS5 Standard (Versione Bundle). Il Calcio d'Inizio e tutti i suoi trucchi! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle.

GameStop è l'unico retailer che assicura restock di PlayStation 5 su base settimanale, da molti mesi la catena sta sfruttando l'appuntamento del mercoledì con GameStop TV per nuovi drop di PS5 in bundle con giochi e accessori. Sappiamo che il modello disponibile sarà la Standard Edition con lettore ottico, i contenuti del pacchetto non sono stati resi noti ma probabilmente il bundle includerà accessori come controller, cuffie o il telecomando, giochi e film in Blu-Ray oltre a merchandising come i Funko Pop! prodotti inseriti tipicamente negli ultimi bundle PS5 di GameStop.

Non ci resta che attendere le 16:00 di oggi pomeriggio per scoprire come acquistare PlayStation 5 Standard Edition in bundle, durante la puntata di GS TV i conduttori riveleranno tutti i dettagli in merito.