PlayStation 5 torna in vendita oggi pomeriggio da GameStop

Come ogni mercoledì, GameStop ha annunciato l'arrivo e la messa in vendita dinuove scorte di PlayStation 5, in questo caso si tratta della Digital Edition, che verrà resa disponibile oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:00.

Segui la diretta e afferra PS5 Digital (versione bundle). Niente GS TV oggi (rinviata a venerdì) ma i drop PS5 rimangono! Sintonizzati sul nostro canale oggi dalle 16, durante la live vi mostreremo come acquistare PS5 (Digital Edition) in versione bundle.

La puntata settimanale di GameStop TV è stata rinviata ma GameStop conferma che il drop di PlayStation 5 Digital Edition non subirà variazioni di alcun tipo e invita i giocatori a sintonizzarsi sui propri canali social a partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio per scoprire come acquistare PS5 Digital.

Il post sui social è accompagnato da vari hashtag tra cui #GranTurismo7, gioco che verrà mostrato durante la puntata di GameStop TV di questa settimana in onda venerdì 29 aprile. Per chiunque sia interessato ad acquistare PlayStation 5, questa è certamente una occasione da non perdere in attesa di ulteriori drop ancora non annunciati.

Nel mese di aprile, GameStop Italia ha messo in vendita nuove scorte di PS5 su base settimanale a seconda delle disponibilità, speriamo che il trend possa continuare anche nei prossimi mesi.