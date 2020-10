PlayStation 5: ecco il trailer di lancio narrato da Travis Scott!

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato il video di lancio di PlayStation 5 narrato dalla voce di Travis Scott, rapper e produttore americano da poco diventato partner creativo strategico di PlayStation.

Lo spot si sofferma sull'esplorazione di nuovi mondi e sulla scoperta di nuove esperienze che saranno rese possibili con PlayStation 5, la console next-gen di Sony in arrivo a novembre. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa e dunque preferiamo non dirvi altro, vi rimandiamo al video integrale che trovate in apertura, buona visione!

PlayStation 5 uscirà il 12 novembre in Nord America, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud mentre il 19 dello stesso mese la console arriverà in Europa, Medio Oriente, Sudamerica, Asia e Sudafrica.

Su Everyeye.it trovate le prime impressioni sul controller DualSense e il video unboxing di PlayStation 5, oltre alla prova di Astro's Playroom con il DualSense. Presto pubblicheremo ulteriori approfondimenti, continuate dunque a seguirci su queste pagine per tutti gli aggiornamenti in merito. Ricordiamo che PS5 Standard Edition con lettore Blu-Ray UHD costa 499 euro mentre la versione Digital priva di lettore ha un prezzo di 399 euro.