PlayStation 5: un trailer nuovo di zecca per le esclusive della console targata Sony

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per pubblicizzare PlayStation 5, questa volta completamente incentrato sui giochi ed in particolare sulle esclusive che andranno a popolare la line-up della console next-gen.

Nonostante la carenza di console sul mercato, Sony spinge forte sull'acceleratore del marketing con un nuovo trailer che mette in bella mostra il cavallo di battaglia che da sempre contraddistingue il marchio PlayStation: le esclusive. Se siete tra i fortunati possessori di una PS5 o se avete intenzione di comprarne una nei prossimi mesi, avrete la possibilità di mettere le mani su una line-up di titoli degni di nota. Tra quelli citati nel trailer spiccano l'atteso Horizon Forbidden West (in arrivo nel 2021 anche su PS4), Gran Turismo 7 (in arrivo nel 2021?), Deathloop (esclusiva temporale per 1 anno), Project Athia (esclusiva temporale per 2 anni), Ghostwire Tokyo (esclusiva temporale per 1 anno), Ratchet & Clank Rift Apart (in arrivo nel 2021) e infine Destruction AllStars (in arrivo nel 2021).

Insomma, tra esclusive temporali e non, il 2021 di Sony prevede parecchia carne al fuoco. Intanto i fan sono alla disperata ricerca di una console, tanto che alcuni malintenzionati hanno pensato di assaltare un carico di PlayStation 5.