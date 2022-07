PlayStation 5: il nuovo trailer di Sony è dedicato al VRR

Introdotto con un aggiornamento firmware distribuito a maggio, il Variable Refresh Rate ha rappresentato una novità molto gradita dai possessori di PlayStation 5. Una volta attivata, la funzionalità permette di godere di una fluidità di gioco maggiore, come abbiamo visto nei casi di Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart.

Sony ha quindi deciso di pubblicare un nuovo trailer di PlayStation 5 completamente incentrato sulla funzionalità del Variable Refresh Rate. Il filmato, a cui potete dare uno sguardo in apertura, spiega con una presentazione grafica il funzionamento di questa feature che, come abbiamo riportato nel nostro speciale dedicato al VRR su PS5, consente di adattre il Refresh Rate dello schermo al framerate sincronizzando costantemente la PS5 con la periferica video. In questo modo si va ad aumentare la fluidità generale del gioco e a contrastare due problemi come lo stuttering e il tearing.

Il VRR può essere abilitato con qualunque titolo su PlayStation 5, ma non tutti sono compatibili e quindi testati per integrare correttamente la funzionalità. Di recente, Horizon Forbidden West si è aggiornato per introdurre il supporto nativo al VRR.

Nelle ultime ore sono arrivate alcune preoccupanti segnalazioni per cui, una volta attivato il VRR, possono presentarsi problemi di flickering e Image Retention sui monitor dei giocatori, compreso i modelli INZONE recentemente annunciati da Sony.