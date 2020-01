PlayStation 5: trapela una foto del DualShock 5, sarà vera?

Una foto del DualShock 5 di PlayStation 5 è trapelata su Reddit in quello che appare essere uno screenshot di una conversione su Messenger. Un addetto alle pulizie avrebbe infatti inviato ad un amico la foto del Dev Kit di PS5 e del joypad.

Non è chiaro se l'immagine sia vera o se si tratti di un falso, su Reddit molti propendono per la prima ipotesi, a quanto pare il Dev Kit in questione è stato fotografato negli studi di Ubisoft: nel messaggio infatti l'autore sostiene di "lavorare saltuariamente presso U", senza però citare direttamente il nome dell'azienda, da qui la supposizione che possa trattarsi di una delle filiali del colosso francese. Il Dev Kit di PS5 presenta l'ormai famoso design a "V" reso celebre dai render di Let's GO Digital, il controller invece sembra essere simile all'attuale DualShock 4 con un TouchPad frontale più ampio e stick analogici dalle dimensioni più contenute.

Sony non ha ancora mostrato il design della console e del joypad, al momento si tratta quindi di semplici ipotesi e speculazioni. Un rumor recente ha confermato la compatibilità del DualShock 4 con PS5, possibile prova per testimoniare una certa somiglianza tra i due joypad. Ne sapremo di più durante la conferenza Sony al CES 2020 del 7 gennaio? La seguiremo in diretta su Twitch stanotte dalle 01:30, non mancate!