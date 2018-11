PlayStation 5: trapelano le foto di un prototipo della nuova console Sony?

L'insider Rozetked ha diffuso online anche presunte foto di un primo prototipo di PlayStation 5. La notizia deve essere presa con le dovute precauzioni in passato Rozetked si è dimostrato affidabile pubblicando in anticipo le foto del Google Pixel 3.

Al momento non è chiaro chi sia in possesso di questo prototipo, secondo l'insider l'hardware in questione monta una GPU Vega e una CPU Ryzen a 8 Core. Con ogni probabilità si tratta in realtà di un dev kit provvisorio della nuova console Sony, con tanto di schermata di boot, tuttavia anche in questo caso non ci sono certezze, difficile in ogni caso fare ipotesi concrete in mancanza di informazioni.

Noi, dal canto nostro, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze, le foto potrebbero essere false e non legate in alcun modo a PS5, nonostante una certa attendibilità della fonte. Secondo i rumor più recenti PlayStation 5 dovrebbe essere presentata nel corso del 2019, con uscita prevista tra la fine del prossimo anno e la fine del 2020, anche in questo caso nessuna conferma diretta.