PlayStation 5 trasformata in un tablet: l'assurdo progetto di uno youtuber prende forma

Dopo aver creato una PlayStation 5 custom spessa 2 centimetri, il celebre 'sperimentatore tecnologico' DIY Perks ha fatto appello a tutta la sua esperienza (e a un pizzico di follia) per trasformare la console Sony in un vero e proprio tablet da gioco perfettamente funzionante.

Per riuscire in questa sua ennesima impresa 'tecno-ludica', il creatore di contenuti con oltre 4,3 milioni di iscritti su YouTube ha spogliato PlayStation 5 delle componenti in plastica della scocca esterna e del sistema di dissipazione originario per reingegnerizzarne l'hardware interno e il design con lo scopo, appunto, di trasformarla in un potente tablet da gioco in grado di eseguire tutti i videogiochi della console Sony.

Il nuovissimo sistema di raffreddamento integrato dallo youtuber, stando ai test condotti, riesce a gestire in maniera egregia le temperature d'esercizio dell'hardware PS5 trasformato in un tablet custom dotato di schermo 4K OLED, audio surround integrato e pulsanti customizzati. Se non ci credete, date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.

Sapevate che nel 2021 DIY Perks ha realizzato anche una PlayStation 5 in versione console anni '70 con scocca in legno e fibra di carbonio?