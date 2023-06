PlayStation 5: i tre giochi da non perdere in uscita a giugno 2023

Sono tantissime le nuove uscite videogiochi di giugno 2023, questo mese arrivano Diablo 4, Street Fighter 6, Final Fantasy 16, Crash Team Rumble e F1 23, solamente per citarne alcuni: ecco tre giochi per PlayStation 5 che non potete perdervi assolutamente!

Final Fantasy 16 in uscita il 22 giugno

Iniziamo proprio con Final Fantasy XVI, la nuova fantasia finale di Square Enix in uscita il 22 giugno solo su PlayStation 5. L'avventura di Clive ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, pur presentandosi come un titolo fondamentalmente diverso dai canoni della serie, più orientato allo Stylish Action che al gioco di ruolo puro. Volete saperne di più? Ecco la nostra prova di Final Fantasy 16!

Crash Team Rumble in uscita il 20 giugno

A giugno torna anche Crash Bandicoot, sebbene in una forma certamente diversa dal solito. Crash Team Rumble non è un platform e nemmeno un party game "puro" (stile Crash Bash) bensì un gioco d'azione a squadre fortemente orientato al multiplayer. Un gioco che potrebbe far storcere il naso ai puristi della serie ma che potrebbe invece riscuotere un buon successo di pubblico sopratutto su Twitch e YouTube.

Street Fighter 6 disponibile dal 2 giugno

Un picchiaduro perfetto, o quasi (per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Street Fighter 6), il nuovo gioco Capcom è sicuramente destinato a scuotere la scena competitiva e a conquistare milioni di giocatori, indipendentemente dal loro livello di esperienza. Un gioco con un roster vastissimo che include vecchie glorie e nuovi lottatori, tante modalità di gioco e un gameplay all'apparenza semplice ma ricco di sfumature. Consigliato senza riserve, non solo agli appassionati del genere.