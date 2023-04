PlayStation 5: ultimo trimestre quasi da record, obiettivi di vendita annuali superati

PlayStation 5 ha raggiunto quota 38.4 milioni di unità distribuite: con 6.3 milioni di PS5 distribuite dal primo gennaio al 31 marzo 2023, questo è stato il secondo miglior trimestre di sempre per la console Sony, preceduto solo dal periodo che da ottobre a dicembre 2022.

PlayStation 5 sta vendendo più di PS4 nei primi 29 mesi di vita, durante l'intero anno fiscale (dal primo aprile 2022 al 31 marzo 2023), Sony ha piazzato 19.1 milioni di PlayStation 5, circa 100.000 unità in più rispetto alla previsione iniziale di 19 milioni di pezzi.

Durante l'anno fiscale il business PlayStation ha generato venite pari a 904 miliardi di yen, in crescita dl 33% su base annua (YoY Year on Year), un risultato reso possibile grazie alla disponibilità di un maggior numero di console distribuite e ovviamente grazie al successo di giochi come God of War Ragnarok, con 11 milioni di copie vendute in poche settimane.

Calano del 28% le entrate operative, tra le cause i costi di sviluppo, marketing e distribuzione in continuo aumento e gli investimenti dell'azienda, tra cui l'acquisizione di Bungie per oltre tre miliardi di dollari. Per l'anno fiscale iniziato il primo aprile, Sony ha come obiettivo quello di aumentare le entrate operative dell'8% e i ricavi del 7%.