PlayStation 5 trucchi: come aumentare la durata della batteria del DualSense

A meno che non decidiate di collegare permanentemente il DualSense a PS5 per evitare di preoccuparvi della batteria, vi ritroverete spesso e volentieri a dover ricaricare il controller prima di una sessione di gioco. Esistono però alcuni trucchetti che permettono di far durare di più la carica del dispositivo e allungare la vita della batteria.

Tenete il controller aggiornato

Pur non avendo la medesima frequenza degli aggiornamenti di sistema, il controller di PlayStation 5 viene regolarmente supportato da Sony per migliorare la stabilità (inclusa quella della batteria), aggiungere nuove funzioni e tanto altro. Nel caso in cui dovesse essere disponibile un nuovo aggiornamento, non avrete bisogno di scaricarlo manualmente: basta connettere la console ad internet per fare in modo che una finestra appaia a schermo chiedendovi di installare l'ultimo firmware del DualSense. Per completare correttamente l'operazione, occorre collegare il dispositivo alla console con un cavo USB di tipo C e assicurarsi che non vi siano disconnessioni durante la fase di aggiornamento.

Non abusate della ricarica

Una mossa da evitare per non influire negativamente sulla longevità della batteria del DualSense di PlayStation 5 è quella di tenerlo perennemente in carica al di fuori delle sessioni di gioco. Come la maggior parte dei dispositivi, restare continuamente in fase di ricarica potrebbe danneggiare la batteria e, col tempo, ridurne in maniera sensibile la durata. Il metodo più sicuro per far durare di più un controller negli anni è quello di metterlo in carica solo quando il livello della batteria scende al di sotto del 25%, ovvero quando l'icona in corrispondenza del controller nei menu di PlayStation 5 mostra già da un po' una sola tacca su tre. Per agevolare la ricarica della periferica, potreste attivare l'alimentazione della porta USB-C di PS5 durante la modalità riposo e collegare il pad durante questa fase.

Regolate la luminosità

Uno dei fattori che va ad incidere sulla durata della carica della batteria del DualSense di PlayStation 5 è la barra luminosa che percorre il perimetro di quasi tutto il touchpad. Sfortunatamente non vi è la possibilità di disabilitare del tutto il led, ma navigando tra le impostazioni di sistema della console Sony è disponibile un'opzione tramite la quale attenuare la sua luminosità e giocare per più tempo prima di dover ricorrere ad una ricarica. Per fare ciò, accedete al menu delle Impostazioni, selezionate Accessori e poi Controller: da qui, cliccate sulla voce "Luminosità delle spie del controller" e impostatela su Tenue, che è il livello di luminosità più basso tra quelli disponibili.

Disabilitate le funzionalità extra

Se l'impatto della spia luminosa del DualSense di PlayStation 5 è solo marginale, a dare il colpo di grazia alla batteria sono le funzionalità extra del controller come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Basti pensare che il pad si scarica molto più in fretta giocando titoli che ne fanno largo uso rispetto a quelli che non li utilizzano affatto. Se non siete particolarmente interessati a queste funzioni, potete disabilitarle sempre dai menu di sistema. Visitando Impostazioni -> Accessori -> Controller, si possono trovare le seguenti voci: "Intensità vibrazione" e "Intensità effetto grilletto". Entrambe sono impostate in maniera predefinita su "Forte (standard)", ma potete disabilitarle del tutto selezionando "Disattivato". Nel caso in cui doveste cambiare idea, vi basterà ritornare nel menu e abilitare nuovamente sia il feedback aptico che i grilletti meccanici.

