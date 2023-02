PlayStation 5: tutti i trucchi per liberare spazio su SSD

La memoria interna di PlayStation 5 non è particolarmente generosa in termini di dimensioni e, a meno che non abbiate optato per un costoso SSD extra, dovrete gestire in maniera ottimale lo spazio a vostra disposizione. A tal proposito, vi proponiamo alcuni consigli per liberare quanto più spazio possibile nella console di ultima generazione Sony.

Eliminate qualche gioco

Potrebbe sembrare il consiglio più banale, ma di fatto è quello più efficace. Eliminare un gioco in memoria, soprattutto se si tratta di un prodotto per PlayStation 5 e non di un indie (solitamente questo genere di prodotti occupa poco spazio), farà sì che l'SSD si svuoti in maniera sensibile e vi consenta di installare altri titoli. Se quindi avete bisogno di molto spazio per poter aggiornare uno dei vostri giochi o per installarne uno nuovo di pacca, il metodo più rapido è quello di accedere alle impostazioni, selezionare 'Memoria di archiviazione' e scorrere nella lista 'Giochi e app' per individuare quelli che sono i prodotti sacrificabili per il vostro scopo.

Rimuovete i contenuti aggiuntivi

In alcuni casi, i giochi PlayStation 5 permettono l'installazione modulare: questo significa che non è necessario rimuovere del tutto un prodotto per liberare spazio e che si può disinstallare esclusivamente una porzione del gioco. Un esempio in tal senso è quello di Call of Duty Modern Warfare 2, di cui potete eliminare Campagna e Spec Ops senza andare ad intaccare il multiplayer o il battle royale. Una volta nella sezione 'Giochi e app' in 'Memoria di archiviazione', cercate i titoli in elenco che hanno accanto al nome una piccola icona con un elenco ed una matita: cliccateci sopra e accederete alla lista dei contenuti che vanno a comporre il gioco, così che possiate selezionare quelli di cui non avete bisogno ed eliminarli dalla memoria.

Liberatevi dei salvataggi

Siamo abituati a non prestare troppa attenzione ai file di salvataggio dei vari giochi, ma nel momento in cui questi si accumulano potrebbero avere anch'essi un impatto significativo sullo spazio occupato in memoria. In aggiunta, esistono alcuni prodotti i cui salvataggi possono essere parecchio ingombranti e pesare quasi 1 GB. Proprio per questo motivo, sarebbe opportuno controllare periodicamente la sezione 'Dati salvati e impostazioni giochi/app' nelle impostazioni di PlayStation 5. In questo modo potrete fare il punto della situazione e valutare quali sono i file che si possono eliminare. Considerate inoltre che con l'abbonamento a PlayStation Plus è possibile caricare nel cloud tutti i salvataggi e, a meno che non siano necessari per giocare, potete eliminare tutti quelli che non vi servono dalla memoria interna e recuperarli dal cloud in un secondo momento.

Occhio a clip e screenshot

Se siete soliti salvare i vostri momenti migliori di gioco tramite la funzione di cattura di immagini e video di PlayStation 5, è probabile che la cartella dei file multimediali abbia raggiunto nel tempo dimensioni ragguardevoli. In questo caso, potreste pensare di trasferire tutte le vostre creazioni su un dispositivo USB esterno e liberare spazio in memoria. Se invece non volete cancellare questi file, potreste pensare di apportare alcune modifiche alle impostazioni di sistema per ridurne leggermente la qualità e, di conseguenza, fare in modo che occupino meno spazio in memoria. A questo proposito, vi basterà accedere alle impostazioni, selezionare 'Catture e trasmissioni' e modificare 'Formato istantanea della schermata' e 'Formato clip video'. Nel primo caso dovrete disabilitare l'HDR e impostare il tipo di file su JPG. Per quello che riguarda i video, invece, vi converrà salvarli in formato WebM alla risoluzione 1920x1080.

Disabilitate le catture automatiche

Sempre a proposito delle catture, è importante verificare che fra le impostazioni attive sulla vostra console non vi sia quella relativa alle catture automatiche. Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzionalità che registra clip o acquisisce screenshot in specifici momenti di gioco o al momento dello sblocco dei trofei. Come potete immaginare, si tratta di una feature non particolarmente utile e che, nel tempo, potrebbe andare ad ampliare così tanto le dimensioni della cartella dei file multimediali da impedirvi di installare nuovi giochi o aggiornamenti. Per disabilitare questa opzione, vi basterà raggiungere 'Catture e trasmissioni' nelle impostazioni e selezionare la voce 'Catture automatiche': qui occorre disattivare questa funzione sia per le Sfide che per i Trofei. Sebbene sia possibile limitare l'uso delle catture automatiche, il nostro consiglio è quello di disattivarle del tutto ed impedire alla console di procedere con l'acquisizione di clip ed immagini in maniera autonoma, così che possiate essere voi a decidere quando e come registrare i vostri momenti migliori.