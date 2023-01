PlayStation 5: questo trucco permette di accendere la console senza il beep

Come ben sapranno tutti i possessori di PlayStation 5, la console di ultima generazione targata Sony emette un beep al momento dell'accensione, il quale potrebbe creare più di qualche problema a chi vuole evitare rumori molesti nel corso della notte. A tal proposito, esiste un pratico trucco che permette di accendere PS5 in maniera silenziosa.

A differenza di quanto avviene su Xbox One e Xbox Series X|S, che permettono di disabilitare l'emissione del suono al momento di accensione e spegnimento, su PlayStation 5 occorre ricorrere ad uno stratagemma. La scoperta, fatta da un utente Reddit per puro caso, riguarda l'applicazione ufficiale PS Remote Play, che si può scaricare in maniera gratuita tramite l'App Store (iPhone e iPad) e Google Play Store (dispositivi Android).

Una volta installata l'applicazione ed effettuato il collegamento con la vostra PlayStation 5, potete seguire i seguenti passaggi per fare in modo che il dispositivo si accenda senza l'emissione del beep:

Disabilitate la connessione wi-fi sul vostro dispositivo ed abilitate la connessione dati

Avviate l'applicazione PS Remote Play sul dispositivo

Accendete la PlayStation 5 tramite l'applicazione

Se avete seguito alla lettera tutti gli step, la vostra PlayStation 5 si è accesa senza fare il minimo rumore e non vi resta altro da fare che procedere con l'accensione del televisore e del controller. Occorre inoltre precisare che non tutti dispongono di un piano di abbonamento sul proprio cellulare che permetta la connessione dati senza costi aggiuntivi. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di effettuare una verifica e di seguire questi passaggi solo nel caso in cui l'eventuale connessione non dovesse avere alcun costo per voi.

