PlayStation 5: un trucco permette di guardare video su YouTube mentre si gioca

Avete sempre desiderato di mettere un video YouTube sullo sfondo mentre state giocando il vostro titolo preferito su PlayStation 5? Sappiate che tutto ciò è possibile grazie ad un semplice trucchetto.

Per godervi un video YouTube mentre giocate un qualsiasi titolo su PS5 dovete avviare la console e premere il tasto PlayStation (quello sotto al touchpad del DualSense, fra i due stick analogici). In questo modo potrete accedere al Centro di Controllo dalla parte bassa dello schermo: qui selezionate GameBase e poi scorrete tra le icone sulla colonna a sinistra per aprire la scheda dei messaggi, contrassegnata da un'icona con due nuvolette bianche.

A questo punto, inviate un messaggio ad un vostro amico qualsiasi con scritto semplicemente 'www.youtube.com' (senza le virgolette). Aprite la conversazione e noterete che è possibile cliccare sul link per raggiungerlo con il browser nascosto della console di ultima generazione Sony. Così facendo, vi si aprirà una finestra attraverso la quale potrete tranquillamente navigare su YouTube e selezionare il video da vedere, quindi avviatelo.

L'ultimo passaggio consiste nel posizionare YouTube di lato, così da poter continuare ad utilizzare la console normalmente. Per affiancare YouTube alla home della console dovete premere il tasto Options e cliccare su 'Aggiungi a lato', quindi selezionate con lo stick analogico sinistro la posizione della tabella: potrete collocarla a destra o a sinistra. Premete X per confermare il posizionamento e, come per magia, tornerete ad utilizzare la vostra PS5 con il video in sottofondo.

Per cambiare video, vi basterà premere due volte il tasto PlayStation per riprendere il controllo del browser. Se invece volete chiudere la tabella, dovrete premere il tasto Options, uscire dall'opzione 'Aggiungi a lato' e poi selezionare 'Chiudi'. Tra le opzioni disponibili c'è anche Sposta, che permette di modificare il posizionamento della tabella con YouTube da destra a sinistra o viceversa.

