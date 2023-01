PlayStation 5: questo trucco permette di spegnere rapidamente il DualSense

Malgrado siano trascorsi circa due anni dall'uscita di PlayStation 5, vi sono ancora oggi alcune funzionalità della console di ultima generazione Sony che molti utenti non conoscono. Una di queste riguarda sicuramente il DualSense, il quale dispone di un sistema di spegnimento rapido poco noto tra i possessori della macchina da gioco.

Può capitare che i giocatori abbiano la necessità di spegnere il controller per salvaguardarne la batteria (a proposito, avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per aumentare il più possibile la vita del controller di PlayStation 5?), magari mentre il vostro nuovo acquisto è in fase di preload/download. In momenti come questi, non c'è niente di meglio di una scorciatoia che permetta di disabilitare la periferica senza navigare fra i menu.

A questo proposito, sappiate che potete spegnere il DualSense di PlayStation 5 semplicemente tenendo premuto il tasto centrale, quello nero a forma di logo PlayStation, per un totale di dieci secondi. Al termine dell'operazione, il controller si spegnerà esattamente come avrebbe fatto tramite i menu degli accessori, ma il tutto avverrà in maniera più rapida e senza il bisogno di osservare lo schermo. Sebbene molti di voi sapranno già dell'esistenza di questo trucco, molti non ne sono a conoscenza e grazie ad esso possono migliorare la loro esperienza con la console Sony.

Ovviamente esiste anche un secondo metodo per spegnere il pad: basta premere il tasto centrale del controller, spostare il cursore su 'Accessori' (l'icona a forma di DualSense), selezionare il dispositivo nell'elenco e infine cliccare su 'Spegni'. In alternativa, potete visitare la voce 'Impostazioni controller' per modificare alcuni parametri relativi al volume dell'altoparlante, al funzionamento del microfono o di funzionalità come i grilletti adattivi.

Sapevate che gli utenti vogliono i temi dinamici per personalizzare la home di PlayStation 5?