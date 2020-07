PlayStation 5: anche Unieuro si prepara ad aprire i preordini

Tra le tante catene che si stanno attrezzando per l'apertura dei preordini di PlayStation 5 troviamo anche l'italiana Unieuro, che ha recentemente lanciato la pagina PS5 sul proprio sito, in attesa di maggiori informazioni sui preorder da parte di Sony.

La pagina PlayStation 5 su Unieuro.it permette al momento solo di registrarsi al sito, in questo modo sarete tra i primi a sapere quando sarà possibile preordinare la nuova attesissima console. La scorsa settimana si è diffuso un rumor legato ai preorder di PlayStation 5, Sony è però intervenuta sulla questione affermando che al momento giusto ne sapremo di più con un annuncio che rivelerà in anticipo la data dell'apertura ufficiale delle prevendite.

PlayStaton 5 è attesa per l'autunno 2020, giusto in tempo per le festività natalizie, secondo alcuni report provenienti dall'Asia Sony ha intenzione di far produrre dieci milioni di PS5 entro fine anno, così da soddisfare pienamente la domanda nel periodo delle vacanze e nei primi mesi del 2020. Nessuna certezza per quanto riguarda il prezzo, ricordiamo che la console sarà disponibile in due versioni, una standard con lettore Blu-Ray e una Digital Edition priva di compatibilità con i supporti fisici, quale sarà la differenza di costo tra i due modelli non è però ancora chiaro.