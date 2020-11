PlayStation 5 da Unieuro: segnalati problemi con ordini, spedizioni e pagamenti

Su Reddit stato aperto un topic dedicato alla gestione dei preordini di PS5 da parte di Unieuro, a quanto sembra non tutti coloro che hanno prenotato la console a settembre l'hanno ricevuta al day one e da parte del rivenditore sembrano non esserci informazioni chiare, con lo stato degli ordini che in alcuni casi non risulta aggiornato.

Riportiamo di seguito alcune testimonianze pubblicate su Reddit tra le varie pervenute, ovviamente questo non vuol dire che tutti coloro che hanno prenotato PS5 da Unieuro abbiano avuto problemi.

Ugyz98: "Mi sono fatto un account su reddit solo per condividere anche la mia esperienza e lo sdegno per questa situazione assurda. Ps5 preordinata il 17 settembre da unieuro, pagato con carta di credito e nessuna minima informazione ricevuta dopo la mail di conferma dell'ordine. Provo a chiamare l'assistenza clienti per tutto un pomeriggio e rispondono alla 52esima chiamata. Non mi sanno dire nulla se non che l'ordine è confermato ma loro dal terminale non possono darmi informazioni sullo stato fisico del mio pacco, che non esiste nessun numero che posso chiamare per avere altre informazioni e che non posso fare altro che aspettare."

K0Til0: "Anche io sono nella tua stessa situazione, ho pagato con carta di credito il 17 settembre e da la più nessuna notizia.. sull’app il mio ordine era sempre confermato ma niente."



PomeloLive6586: "Stato: effettuata nuovamente la disposizione di pagamento come da istruzioni e aggiornamento dello stato dell'ordine con l'indicazione in consegna entro il 15 dicembre... Prenotazione del 25 settembre... no comment."

Restiamo a disposizione della catena per eventuali chiarimenti in merito e vi invitiamo a lasciarci la vostra esperienza nello spazio qui sotto, sempre utilizzando toni civili ed educati.