PlayStation 5 uscirà al 25% nel 2019 e al 75% nel 2020, secondo Michael Pachter

Nelle scorse ore, vi abbiamo parlato dei nuovi rumor su, la prossima console diche avrà nella prossima generazione l'arduo compito di dimostrarsi all'altezza di PlayStation 4, che ha ha indiscutibilmente fatto ad oggi la fortuna della compagnia nipponica.

Le indiscrezioni si soffermavano sul possibile hardware che monterà la console: i principali nomi indiziati sono l'architettura AMD Navi, la CPU della serie Zen, ed una GPU non ancora nota (probabilmente AMD) che dovrebbe essere rilasciata entro il 2018.

I rumor si sono spinti oltre, suggerendo l'arrivo della console per il 2019/2020. Un'ipotesi ritenuta plausibile da Michael Pachter, noto analista presso Wedbush Securities. Parlando alla testata di Wccftech, Pachter ha innanzitutto specificato che l'approdo della console nel 2018 sia "altamente improbabile", secondo la sua opinione. Il 2020, al contrario, è visto dall'analista come la finestra di lancio più probabile, anche se un debutto nel 2019 non sarebbe qualcosa da escludere con assoluta certezza. "25% di possibilità nel 2019 e 75% nel 2020", sono state le sue dichiarazioni.

Cosa ne pensate della previsione di Pachter? PlayStation 5 uscirà davvero nel 2020?