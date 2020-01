PlayStation 5 uscirà in contemporanea mondiale, a differenza di PS4?

Come ricorderete, PlayStation 4 è stata lanciata nel novembre 2013 in Nord America ed Europa mentre i giocatori giapponesi hanno dovuto aspettare il febbraio 2014 per poter mettere le mani sulla console. Succederà lo stesso anche con PlayStation 5?

Jim Ryan è stato intervistato da Business Insider Japan e in questa occasione il CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment ha commentato ricordando quei giorni: "Posso dirvi che la decisione di rinviare il lancio giapponese di PS4 mi ha coinvolto molto. Ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo scelto di lanciare la console in Giappone tre mesi dopo rispetto ai mercati occidentali. Non posso commentare quello che accadrà con il lancio di PS5 ma posso dire che forse c'erano altre soluzioni, le avevamo valutate ma poi non le abbiamo prese in considerazioni. Non so se rifarei la stessa scelta oggi, i tempi sono profondamente cambiati."

Parole che farebbero pensare alla volontà di rendere disponibile PlayStation 5 in contemporanea a Natale 2020 in Europa, Nord America e Giappone, senza ritardi di alcun tipo. Come ribadito dallo stesso Ryan però è ancora troppo presto per parlare di tempi e strategie di lancio, ne sapremo di più durante l'evento di presentazione ufficiale di PS5, secondo molti rumor previsto tra febbraio e aprile.