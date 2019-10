PlayStation 5 uscirà a dicembre 2020? Un negozio online svela la possibile data

ProGamingShop ha avviato i preorder di PS5 al prezzo di 499.99 euro ma c'è di più perchè lo store online riporta anche la presunta data di uscita della nuova console Sony.

Nella pagina si legge che la disponibilità del prodotto è prevista per il 4 dicembre 2020 (04/12/2020), data che sembra confermare i rumor che vorrebbero PS5 in leggero ritardo sulla tabella di marcia e pronta ad essere lanciata in tempo per Natale del prossimo anno ma non nel tradizionale mese di novembre, bensì proprio a inizio dicembre.

Per quanto la data possa suonare strana, dobbiamo ricordare che l'originale PlayStation è stata lanciata in Giappone il 3 dicembre 1994, l'ultima console lanciata a dicembre in Europa è stato invece il Wii nel 2006. In ogni caso si tratta al momento solo di speculazioni e la data riportata potrebbe essere un semplice placeholder, l'unica certezza è che PlayStation 5 uscirà durante la "Holiday Season" del prossimo anno, ovvero nel periodo compreso tra metà ottobre e inizio dicembre.

Anche i rumor sul prezzo di PS5 devono essere presi con le pinze in attesa che Sony sveli maggiori dettagli a riguardo, una presentazione della console sembra essere prevista per la prima metà del prossimo anno, probabilmente ad aprile.