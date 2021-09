PlayStation 5: usciranno altri giochi cross-gen dopo God of War 2 e Gran Turismo 7?

Sony ha corretto il tiro sull'aggiornamento next-gen di Horizon Forbidden West annunciando che tutti i giocatori che acquisteranno il titolo potranno effettuare l'upgrade gratis da PS4 a PS5, mentre inizialmente questa possibilità era stata promessa solo acquistando le edizioni Digital Deluxe, Collector's o Regalla(esclusiva GameStop).

Jim Ryan ha inoltre confermato che Horizon Forbidden West rappresenta l'ultimo caso di upgrade gratuito dal momento che per i prossimi titoli Cross-Gen come God of War II e Gran Turismo 7 sarà necessario pagare l'aggiornamento da PS4 alla versione next-gen, update venduto al prezzo di 10 dollari. Questa nuova condizione si applica, sottolinea Jim Ryan, "al prossimo God of War e Gran Turismo 7 e a qualsiasi altro titolo esclusivo per PS4 e PS5 cross-gen pubblicato da Sony Interactive Entertainment."

Questo vuol dire che ci sono altri giochi Cross-Gen targati PlayStation Studios in arrivo? Forse Ryan ha solamente voluto mettere le mani avanti ma a questo punto non si possono escludere altri progetti cross-generazionali in sviluppo e del resto Sony non ha mai nascosto la volontà di continuare a supportare PlayStation 4 almeno fino al 2023, fino a quando il mercato (e di conseguenza, i numeri generati) giustificherà gli sforzi necessari per produrre giochi su questa piattaforma.