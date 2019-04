PlayStation 5: uscita, prezzo, caratteristiche e giochi, ultimi rumor 2019

Quando uscirà PlayStation 5 e quali saranno le specifiche tecniche della nuova console Next-Gen di Sony? Difficile dirlo al momento, poichè la casa giapponese non ha ufficializzato nulla sulla sua prossima piattaforma, tuttavia non mancano rumor e speculazioni. Vediamo insieme le ultime notizie aggiornate ad aprile 2019.

PlayStation 5: Uscita e Prezzo

Recentemente il CFO di GameStop Corporation ha dichiarato che a suo avviso PS5 e Xbox Scarlett usciranno nel 2019, previsione che va però in forte contrasto con le ipotesi di altri analisti. Lewis Ward ipotizza ad esempio un lancio nel 2021 per PlayStation 5 mentre Jason Schreier di Kotaku (fonte decisamente autorevole per quanto riguarda leak e reportage) parla del 2020 come anno di uscita di PS5. Con ogni probabilità Sony vuole prima valutare le mosse dei concorrenti: Microsoft dovrebbe presentare Xbox Scarlett all'E3 2019 di inizio giugno e in estate Big G dovrebbe rivelare ulteriori dettagli su lancio di Google Stadia, atteso per la fine dell'anno in tutti i principali territori.



Come si muoverà dunque Sony Interactive Entertainment? C'è chi ipotizza una presentazione di PlayStation 5 in tarda primavera (probabilmente a maggio) e chi parla di un'evento speciale a settembre per svelare ufficialmente la nuova console che arriverà poi nella prima parte del 2020.



Quanto costerà PlayStation 5? Altra domanda a cui è difficile dare una risposta certa ma probabilmente Sony non vuole superare la soglia psicologica dei 499 dollari/euro, possiamo magari ipotizzare un modello base venduto a 399 euro e una versione PRO a 499, entrambe disponibili sin da subito, così da offrire ai consumatori una possibile scelta in base alle proprie esigenze.



PlayStation 5 Specifiche

Le specifiche tecniche di PS5 non sono ancora state delineati ma secondo rumor recenti il SoC (System on Chip) dovrebbe utilizzare un processo produttivo a 7 nanometri (già adottato per smartphone come Huawei Mate 20 e iPhone XR), un salto avanti notevole rispetto al 16 nanometri di PS4. Quasi certamente verrà confermata la partnership con AMD e per questo si ipotizza una macchina basata su architettura Ryzen e GPU Vega/Navi. E per quanto riguarda la RAM? Gli analisti ed esperti del settore hanno teorizzato l'utilizzo di un modulo GDDR6 da 16 GB, con la speranza che la casa giapponese possa arrivare ad integrare 24 GB di memoria, a seguito delle insistenti richieste degli sviluppatori.



La potenza di calcolo teoria potrebbe aggirarsi sui 12/15 TeraFLOPS, così da superare i 10 TeraFLOPS di Google Stadia e garantire potenza sufficiente per poter far girare i giochi di attuale generazione in 4K/60fps, mentre il supporto 8K sembra decisamente improbabile allo stato attuale.



Giochi PS5 e Retrocompatibilità

Impossibile parlare di una nuova console senza citare i giochi per PlayStation 5. Al momento nessun publisher ha confermato di essere al lavoro su giochi per PS5 ma secondo vari rumor sarebbero numerose le società già in possesso dei Dev-Kit per la nuova piattaforma, tra cui Electronic Arts, Square-Enix, Kojima Productions ed Activision, oltre ovviamente ai team di Sony Worldwide Studios come Sony Japan, Guerrilla Games, Sucker Punch e Santa Monica.



Un rumor interessante vorrebbe l'intera lineup PlayStation 4 di fine generazione totalmente Cross-Platform, dunque Death Stranding, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima usciranno anche su PlayStation 5? Ipotesi probabile ma assolutamente non confermata al momento. Altre voci vorrebbero invece i team di Sony già al lavoro su progetti come Horizon Zero Dawn 2 e God of War II con l'obiettivo di renderli disponibili al lancio della console. Sembra sempre più lontano invece Bloodborne 2, con FromSoftware impegnata su altri progetti, tra cui un gioco Open World pubblicato da Bandai Namco e realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin.



Le terze parti potrebbero invece essere al lavoro su vari progetti, tra cui Call of Duty Modern Warfare 4, FIFA 20 e un JRPG targato Square Enix (Final Fantasy VII Remake?) sviluppato dal team Luminous Productions, senza dimenticare i rumor su Cyberpunk 2077... Anche Bethesda potrebbe essere al lavoro su PS5, con Starfield e The Elder Scrolls VI indirizzati proprio alla prossima generazione di console.



Più spinosa la questione retrocompatibilità, nonostante i tanti brevetti la diffusione di PlayStation Now potrebbe in qualche modo ostacolare l'implementazione di una retrocompatibilità basata sul supporto fisico...



PlayStation VR 2 e DualShock 5

Insieme a PlayStation 5 debutteranno anche un nuovo DualShock e probabilmente una nuova versione del visore per la Realtà Virtuale PlayStation VR. Riguardo al DualShock 5, negli ultimi giorni sono trapelate in rete foto di un fake controller PS5 basato su un brevetto depositato da Sony, che mostra uno schermo LCD nella parte centrale, al posto del TouchPad. Questa idea potrebbe essere mantenuta anche nella versione definitiva? Il design potrebbe non subire grandi modifiche per non stravolgere la filosofia ed il look del DualShock, uno degli obiettivi di Sony dovrebbe essere quello di migliorare e ottimizzare la durata della batteria, non particolarmente elevata nel modello attuale.



E per quanto riguarda PSVR 2? Un recente brevetto parla di un visore VR senza fili da utilizzare con le console Sony, che sia questo quindi il punto forte del prossimo modello di PlayStation VR?