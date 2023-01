PlayStation 5: gli utenti vogliono i temi dinamici per personalizzare la home

A distanza di circa due anni dall'approdo sugli scaffali, il sistema operativo di PlayStation 5 è ancora incompleto e manca di alcune feature disponibili invece sulla quarta console Sony. A tal proposito, sembrerebbe che una delle funzionalità più desiderate dai fan siano i temi dinamici.

Nel corso degli ultimi giorni è stato proposto su Reddit un post molto interessante, nel quale l'autore ha chiesto ai possessori di PlayStation 5 quale funzionalità vorrebbero vedere nei prossimi aggiornamenti di sistema. Una delle risposte più gettonate dagli utenti del noto social network riguarda l'introduzione dei temi dinamici, grazie ai quali si potrebbe finalmente apportare qualche modifica estetica alla schermata principale della console di ultima generazione. Nel caso in cui Sony dovesse annunciare il supporto a contenuti di questo tipo, ci aspettiamo infatti un sistema simile a quello visto su PS4, con temi in grado di stravolgere non solo l'aspetto estetico della home con sfondi ed icone, ma anche con musiche di sottofondo.

In attesa di scoprire se il prossimo firmware includerà anche il supporto ai temi dinamici, vi ricordiamo che un recente leak potrebbe aver confermato che l'arrivo di Discord su PlayStation 5 sia molto vicino. Secondo i rumor, inoltre, presto potrebbe arrivare un nuovo bundle di PS5 con due DualSense.