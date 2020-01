PlayStation 5 venderà più di Xbox Series X nel 2020 secondo gli analisti

Piers Harding-Rolls, analista di IHS Markit Technology, ha provato ad analizzare l'andamento delle vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X, ipotizzando per le due console un prezzo pari a quello di PS4 e Xbox One al lancio, ovvero 399 dollari.

"Mi aspetto che PS5 venderà più di Xbox Series X al lancio nel 2020 ma anche che entrambe le console possano registrare numeri superiori rispetto al lancio di Xbox One X e PlayStation 4 nel 2013." Secondo Piers Harding-Rolls in questa generazione entrerà in gioco anche il fattore retrocompatibilità e ovviamente altri aspetti come la fedeltà al brand.

L'analista si dice convinto che entrambe le console avranno un prezzo di lancio pari a 399 dollari o poco superiore, di fatto in linea con i costi di PlayStation 4 e Xbox One: "un costo più elevato potrebbe spingere Microsoft a proporre due modelli di console con prezzi diversi mentre dubito che Sony voglia seguire questa strategia, la mia idea è che al debutto vedremo un solo modello di PS5 e Xbox Series X con lo stesso prezzo."

Secondo l'analista Serkan Toto invece PS5 e Xbox Series X costeranno 499 dollari al lancio anche se c'è chi ipotizza costi persino superiori a causa della componentistica avanzata delle due piattaforme.