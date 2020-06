PlayStation 5 venderà molto più di Xbox Series X secondo una recente analisi

Nonostante le molte incognite che circondano il lancio delle console next-gen come PlayStation 5 e Xbox Series X, gli analisti stanno già iniziando a pubblicare le proprie analisi e previsioni sulle vendite della generazione alle porte.

Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca di Ampere Analysis, ha pubblicato oggi un rapporto sul dimensionamento del mercato delle console next-gen. Nonostante l'arrivo delle nuove piattaforme basate sul cloud, l'analista è fermamente convinto che le console rimarranno un punto di riferimento per tutta la prossima generazione. Tuttavia, Harding-Rolls ha espresso il proprio scetticismo sulla crescita del mercato che secondo la sua analisi ha visto il proprio picco massimo con la generazione di Xbox e PlayStation 2 che complessivamente hanno venduto 179 milioni di unità.

Per quanto riguarda PlayStation 5 e Xbox Series X, l'analista ha previsto una leggera diminuzione delle vendite per un totale di 103 milioni di unità entro la fine del 2024, rispetto alle 109 milioni di unità di PlayStation 4 e Xbox One.

Passando alle singole console, Harding-Rolls prevede una base installata di 66 milioni di unità entro il 2024 per PlayStation 5 e 37 milioni di unità per Xbox Series X. Nel primo anno di vendita in ogni caso la differenza non sarà così pronunciata, con un totale di 4,4 milioni di PS5 e 3,3 milioni di Xbox Series X. Al momento del lancio l'analista si aspetta un costo compreso tra i 450 e i 500 dollari per entrambi i sistemi.

In attesa di conoscere le novità che verranno presentate nei prossimi mesi, vi ricordiamo che stasera seguiremo in live sul canale Twitch di Everyeye l'attesissimo evento di presentazione dei giochi per PlayStation 5.