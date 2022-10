PlayStation 5 di nuovo in vendita da Gamestop il 2 novembre 2022, tutti i dettagli

Volete acquistare una nuova PlayStation 5 in vista delle festività natalizie e non sapete dove trovarne una? Sappiate allora che GameStop sta per vendere alcuni pezzi di PS5 Standard Edition, ovvero la versione della console Sony dotata di lettore ottico.

Tramite la pubblicazione di un post sull'account Instagram ufficiale, la nota catena italiana ha confermato che nei prossimi giorni verranno messi in vendita alcuni pezzi della console Sony, così che pochi fortunati possano accaparrarsene una.

Ecco tutti i dettagli dal post pubblicato sui social:

"Segui la GSTV e non perderti PS5 Standard Edition. Sintonizzati in live su GS TV mercoledì 2 novembre dalle ore 15, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 in bundle ed altri prodotti da non perdere!"

Come potete leggere su Instagram, il sistema attraverso il quale sarà possibile acquistare PlayStation5 sarà il solito: basterà sintonizzarsi sul canale Twitch ufficiale dell'azienda alle ore 15:00 del prossimo mercoledì 2 novembre 2022 e attendere che in chat vengano distribuiti i link per accedere ad una speciale sezione del sito in cui procedere all'acquisto. Va precisato che non sarà possibile acquistare la sola console e, come già accaduto in passato, sarà obbligatorio aggiungere al carrello uno dei bundle, contenenti di solito la macchina da gioco Sony e giochi o accessori.

Sapevate che PS5 ha raggiunto le 2 milioni di unità vendute in Giappone?