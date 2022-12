PlayStation 5 in vendita da GameStop il 21 dicembre: ecco prezzi e contenuti del bundle

Nella giornata di mercoledì 21 dicembre, GameStop Italia aprirà gli ordini per un nuovo restock di PlayStation 5 Standard, in bundle con giochi e accessori per tutti gli appassionati di console Sony: ecco tutti i dettagli sulla promozione.

Il nuovo rifornimento di PS5 nel listino di GameStop Italia si concretizzerà mercoledì 21 dicembre con la disponibilità, appunto, di un nuovo drop di PlayStation 5 Standard, la versione 'maggiore' della console Sony di ultima generazione dotata di lettore di dischi.

La nuova offerta di GameStop Italia sarà legata alla vendita di bundle di PlayStation 5 dal prezzo di 799,98 euro, con i contenuti che vi elenchiamo di seguito:

PlayStation 5 Standard

God of War Ragnarok (versione fisica)

FIFA 23 (versione fisica)

Need for Speed Unbound (versione fisica)

Saints Row (versione fisica)

Cuffie Sades 708 GT

Base di Ricarica Big Ben per controller DualSense

Il nuovo drop di PS5 avverrà in due fasi: nella prima, della durata di 30 minuti, la prenotazione del bundle sarà disponibile ai soli possessori di tessera GS Pro Club. I possessori di tessera Level 3 dovranno fare l'upgrade gratuito a GS Pro Club, di conseguenza GameStop Italia consiglia a tutti gli interessati di effettuare quanto prima l'upgrade.

L'appuntamento per il drop dei nuovi bundle PS5 Standard di GameStop Italia è fissato per mercoledì 21 dicembre dalle ore 15:00 per i possessori di tessera GS Pro Club e dalle ore 15:30 per tutti gli altri appassionati che desiderano abbracciare l'ultima generazione di console Sony. La vendita dei bundle PS5 avrà inizio con la live di GameStop TV che partirà anch'essa alle ore 15:00.