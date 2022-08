PlayStation 5 in vendita da GameStop il 24 agosto: ecco i dettagli dell'offerta

Il preannunciato arrivo di un nuovo stock di PS5 su GameStop Italia si concretizza con l'apertura degli ordini per l'acquisto della console Sony di ultima generazione. Eccovi tutte le informazioni per acquistare PlayStation 5.

La nota catena videoludica mette in vendita il bundle PlayStation 5 Digital Edition con Horizon Forbidden West, il kolossal GDR a mondo aperto di Guerrilla Games. La promozione è valida solo online, con la limitazione di un solo ordine per cliente.

L'offerta, come sottolineato nei giorni scorsi da GameStop Italia, è subordinata all'acquisto del bundle di PS5 Digital Edition con Horizon Forbidden West e di quattro accessori: il controller wireless DualSense, le cuffie wireless con microfono Pulse 3D in colorazione Midnight Black, il telecomando per contenuti multimediali e il Dual Charger per controller DualSense di BigBen.

Il bundle con PS5 Digital Edition, il GDR sci-fi di Guerrilla con protagonista Aloy e i quattro accessori di cui sopra viene offerto da GameStop Italia al prezzo di 669.98€, con ordini che verranno accettati fino a esaurimento scorte.

In calce alla notizia trovate il link per accedere all'ultima promozione lanciata dalla GSTV di GameStop Italia sul sito ufficiale della nota catena.