PlayStation 5 in vendita da GameStop il 5 ottobre: già sold out i bundle con FIFA 23

La preannunciata disponibilità di un nuovo stock di PS5 su GameStop Italia questa settimana si concretizza con l'apertura degli ordini per l'acquisto della console Sony di ultima generazione sul portale della nota catena videoludica.

Nei giorni scorsi, i curatori dei portali social di GameStop hanno avvisato gli appassionati di videogiochi a "seguire la GSTV per non perdervi PS5! Sintonizzatevi in live su GS TV questo mercoledì dalle ore 15:00 per scoprire come acquistare il nuovo bundle PlayStation 5 con FIFA 23 e altri prodotti".

Sin dai minuti immediatamente successivi alla partenza dell'ultima iniziativa promozionale di GameStop Italia, il sito del noto rivenditore di videogiochi è risultato inaccessibile in funzione dell'elevato traffico generato, evidentemente, dai tanti utenti desiderosi di acquistare il bundle PlayStation 5 con FIFA 23. La situazione è tornata alla normalità solo alle ore 16:00 di mercoledì 5 ottobre, con tutti i bundle PS5 già venduti.

Nell'ora di blocco dei server di GameStop Italia, i gestori dello store videoludico hanno esortato gli utenti di tenere d'occhio il canale Twitch di GamestopIT per rimanere sempre aggiornati sulla vendita dei futuri rifornimenti di console Sony che, a giudicare dalla fiducia per i restock di PS5, non tarderanno ad arrivare.