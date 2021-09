PlayStation 5 in vendita ora da GameStop, nuovo drop a sorpresa

GameStop apre nuovamente le vendite di PlayStation 5: in questo giovedì di inizio settembre, PS5 e PS5 Digital Edition sono disponibili esclusivamente online in versione standard e in bundle con giochi e accessori.

PS5 è in vendita sul sito di GameStop, nel momento in cui scriviamo entrambe le versioni sono ancora disponibili ma come sapete il sold-out è dietro l'angolo, quindi se siete interessati affrettatevi a completare l'ordine prima che lo stock a disposizione vada esaurito.

Ricordatevi che ogni cliente può ordinare una sola console e che gli ordini multipli verranno cancellati in automatico dal sistema, senza possibilità di appello, questo per fare in modo che più persone possibili possano acquistare la PS5.

La speranza è che con l'arrivo dell'autunno e della stagione natalizia le scorte siano sempre più numerose anche se i problemi di produzione dovrebbero essere risolti solamente nel corso del 2022 secondo gli analisti, Sony dovrà quindi cercare di gestire al meglio gli stock in vista della stagione natalizia, la compagnia non ha mai nascosto l'intenzione di far diventare PS5 uno dei regali di Natale più ambiti di quest'anno, vedremo se l'obiettivo verrà raggiunto. Nel frattempo la console è disponibile solo online sul sito di GameStop, vi aggiorneremo in caso di ulteriori drop.