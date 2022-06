PlayStation 5 di nuovo in vendita da GameStop oggi, mercoledì 1 giugno

PlayStation 5 in versione Digital torna disponibile da GameStop nella giornata di oggi, mercoledì 1 giugno, a partire dalle ore 16:00. La piattaforma Sony verrà messa in vendita con i consueti bundle con altri prodotti. Ecco cosa bisogna fare per riuscire a portarsi a casa l'ambita PS5.

Il nuovo bundle PS5 Digital viene proposto a 649,98 euro, che include la console assieme a diversi accessori. Trattandosi della versione senza lettore ottico, ovviamente il pacchetto non prevede nessun gioco in formato fisico. Ecco la lista completa:

PS5 Digital

DualSense bianco

Headset Pulse 3D Midnight Black

Stand Headset Trust

Telecomando Multimediale

Cavo Play & Charge

Card PSN da 50 euro

La card in particolare può rivelarsi molto interessante, permettendo infatti di investirla per l'acquisto istantaneo di uno o più giochi digitali, a seconda dei prezzi presenti sul PlayStation Store (a tal proposito, ecco un adrenalinico gioco sportivo in offerta sul PlayStation Store). Tutti i dettagli su come acquistare la console e relativo bundle verranno spiegati sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, sempre a partire dalle ore 16:00.

Il tempismo sarà dunque fondamentale, considerato che, molto probabilmente, le unità in vendita saranno molto limitate, richiedendo quindi di essere velocissimi e seguire la diretta dall'orario stabilito. Tenete dunque pronte le dita roventi sopra la tastiera del vostro PC, e provate a far vostra una PS5 Digital!