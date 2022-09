PlayStation 5 in vendita ora da Mediaworld con FIFA 23

A sorpresa, in questo lunedì di fine settembre, Mediaworld ha messo in vendita un bundle PlayStation 5 Digital Edition con FIFA 23 a 519.99 euro. Si tratta di un bundle ufficiale Sony che aggiunge il costo del gioco al prezzo della console.

PS5 con FIFA 23 è in vendita sul sito di Mediaworld, nel momento in cui scriviamo la pagina non è accessibile se non dopo continui refresh, segno di come l'affluenza sul sito in questo momento sia particolarmente sostenuta. Da segnalare come si tratti in realtà di un preordine e il pacchetto sarà disponibile dal 30 settembre 2022, data di uscita di FIFA 23.

Potete optare per il pagamento online e la spedizione al vostro domicilio oppure per il ritiro in store con pagamento in store con un qualsiasi metodo accettato dal negozio. Il bundle non include ulteriori accessori o altri prodotti se non la console (Digital Edition, dunque senza lettore ottico), un controller DualSense bianco, una copia digitale di FIFA 23 Standard Edition, cavo HDMI e cavo di alimentazione.



Una buona occasione per acquistare PlayStation 5 insieme ad uno dei videogiochi più attesi del momento, se siete interessati affrettatevi perché le scorte potrebbero andare sold-out molto rapidamente come accade solitamente con PS5.