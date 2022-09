PlayStation 5 in vendita oggi da GameStop, ecco l'orario

Come promesso, oggi pomeriggio GameStop metterà in vendita nuove scorte di PlayStation 5 durante la puntata settimanale di GameStop TV, ecco l'orario da puntare sulla sveglia per essere certi di essere tra i primi a poter comprare la console Sony.

GameStop TV sarà in onda a partire dalle 15:00, nel corso della trasmissione i conduttori renderanno disponibile il link per l'acquisto, GameStop propone PlayStation 5 Standard Edition in bundle, i contenuti del pacchetto non sono stati ancora annunciato ma come già accaduto in passato possiamo aspettarci giochi, accessori, gadget e merchandising come i popolarissimi Funko! Pop.

Se siete interessati, vi consigliamo di sintonizzarvi all'orario indicato sui canali social e sul profilo Twitch di GameStop per guardare la nuova puntata di GameStop TV e seguire la trasmissione sin dai primi momenti dal momento che conosciamo l'esatto momento che vedrà il drop di PlayStation 5, questo potrebbe avvenire alle 15:00 in punto o più tardi, dunque guardare la puntata è l'unico modo per scoprirlo.

Sony sta lavorando per garantire nuove scorte di PS5 in vista del Natale, in autunno trovare una console nei negozi dovrebbe essere relativamente più semplice, anche se i problemi di produzione non sono stati ancora del tutto risolti. Ricordiamo che da fine agosto PlayStation 5 costa di più in Italia, PS5 Standard costa 549.99 euro invece di 499.99 euro mentre PS5 Digital Edition costa 449.99 euro invece di 399,99 euro.