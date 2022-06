PlayStation 5 in vendita oggi pomeriggio da GameStop solo online

Come annunciato a inizio settimana, oggi PS5 torna in vendita da GameStop, la catena metterà a disposizione un nuovo drop di PS5 Standard Edition in bundle, in vendita durante la puntata odierna di GameStop TV.

"Segui la diretta e afferra PS5 Standard Versione Bundle. Sintonizzati su GS TV questo mercoledì dalle 16:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 Standard Edition in versione bundle."

A partire da metà pomeriggio seguendo la nuova puntata di GameStop TV scopriremo come (e da quando) acquistare PS5, GameStop ricorda che il modello disponibile è Standard Edition con lettore ottico, proposta in versione bundle con contenuti non ancora annunciati ma che solitamente includono giochi, film in Blu-Ray, controller, cuffie, telecomando, cover per i joypad, grip per gli stick ed i tasti dorsali o Funko Pop! e altri gadget.

Oggi pomeriggio ne sapremo di più, ricordatevi di sintonizzarvi a partire dalle ore 16:00 su GameStop TV, questa è una delle poche occasioni per poter acquistare PlayStation 5, nelle ultime settimane i drop sono stati leggermente più frequenti anche presso altri rivenditori ma GameStop garantisce solitamente scorte settimanali, ricordatevi però che il sold-out è generalmente immediato quindi se siete interessati tenete a portata di mano la carta di credito e i dati dell'account GSZ.